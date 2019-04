Governo não avança com barragem do Fridão, nem devolve 218 milhões à EDP

O ministro do Ambiente e da Transição Energética. João Pedro Matos Fernandes, anunciou mesta terça-feira parlamento que a barragem do Fridão, no rio Tâmega, não será construída e que “não há razões para a restituição de qualquer montante” à EDP. Já no passado o ministro tinha afirmado que a barragem de Fridão “não é necessária” do ponto de vista energético.

