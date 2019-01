Governo lança linha de 50 milhões de euros para minimizar "hard Brexit"

Na semana passada, o governo aprovou as medidas de contingência que vão ser aplicadas caso o Reino Unido deixe a União Europeia (UE) sem um acordo. O Conselho de Ministros desta semana vai aprovar as medidas de contingência para a economia e empresas. Entre essas medidas está uma linha de financiamento com uma dotação de 50 milhões de euros e uma campanha de promoção para fortalecer o destino Portugal no Reino Unido.

