Portugal fez um novo pagamento antecipado ao FMI, devolvendo 2,78 mil milhões de euros.

O Estado voltou a antecipar os reembolsos ao Fundo Monetário Internacional (FMI), amortizando uma parcela do empréstimo de 2 780 milhões de euros. Com este novo pagamento, Portugal já pagou cerca de 76% dos 26,3 mil milhões de euros de empréstimo contraído junto do organismo liderado por Christine Lagarde.

