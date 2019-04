Governo e táxis querem acabar com carros vazios

O Governo e os taxistas querem acabar com os carros vazios depois de viagens entre municípios. Isso será possível com a mudança dos contingentes, que definem os limites para os táxis transportarem clientes dentro de cada concelho. Esta é uma das principais mudanças no setor que poderá ocorrer no início da próxima legislatura. Mas existem visões diferentes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia