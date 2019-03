Governo desmente Marques Mendes: Barragem do Fridão ainda pode avançar

No Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE), a notícia avançada por Marques Mendes no seu comentário semanal no Jornal da Noite de domingo na SIC causou enorme surpresa. “O Governo tem de decidir se avança ou não [com a barragem do Fridão] até fim de abril. Ao que apurei, a vontade do Governo é não avançar”, disse o comentador, acrescentando que “falta saber como indemnizar a EDP”.

