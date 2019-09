Governo decreta serviços mínimos para a greve dos motoristas

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

Segundo um comunicado enviado esta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, os serviços mínimos surgem após um "acordo teórico entre a Antram e o SNMMP".

O início da greve está marcado para as 00h51 do próximo sábado, 07 de setembro. A paralisação decorre até às 23h59 do dia 22 de setembro. Ficam abrangidos pelos serviços mínimos os hospitais e serviços de emergência médica, instalações militares, forças de segurança ou bombeiros.

