Governo cria rede com 310 postos prioritários de combustível

O Governo anunciou a criação de uma rede com 310 postos prioritários de combustível no país. “Atendendo à atual situação de dificuldade do abastecimento público de combustíveis, importa adotar medidas de caráter excecional que assegurem a manutenção do funcionamento dos serviços e forças de segurança, e bem assim o serviço às populações”, aponta do Gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, em comunicado.

