O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) reúne-se esta quinta-feira com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para discutir a proposta do Governo sobre a revisão das carreiras dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

