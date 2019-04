Militares, magistrados e oficiais de justiça. Recuperação do tempo de serviço será em três anos

A recuperação do tempo de serviço das carreiras especiais vai acontecer em três momentos, com o processo a terminar apenas na próxima legislatura, em 2021.

De acordo com os diplomas aprovados esta quinta-feira em Conselho de Ministros, o descongelamento vai ser de 70% para as chamadas carreiras especiais pluricategoriais. A recuperação vai acontecer já a partir deste ano e de forma faseada.

Segundo a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, um terço da recuperação será feita a 1 de junho deste ano, outro terço a 1 de junho de 2020 e a última parcela de um terço a 1 de junho de 2021.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O racional que foi definido estabelece uma relação de equidade com as carreiras gerais", afirmou Fátima Fonseca na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, acrescentando que "é o racional que representa 70% do tempo de um módulo padrão necessário para progressão".

Em causa estão as carreiras dos magistrados, oficiais de justiça e militares das Forças Armadas e da GNR.

"Impacto será assinalável"

O governo aprovou em Conselho de Ministros o descongelamento das carreiras especiais à semelhança do que foi feito com os professores. A versão final prevê a contabilização de 70% do tempo de serviço necessário para progredir em cada carreira.

"O racional [dos 70%] que foi definido é aquele que se aplicou à carreira dos docentes do ensino básico e secundário", referiu a secretária de Estado do Emprego Público, Fátima Fonseca, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, acrescentando que o descongelamento será faseado é traduzido em três momentos distintos: 1 de junho 2019, 1 de junho 2020 e 1 de junho de 2021.

A responsável governativa recusou adiantar o impacto orçamental reconhecendo, no entanto, que "será assinalável".

A secretária de Estado do Emprego Público garantiu, no entanto, que o "Orçamento do Estado consegue incorporar a despesa sem necessidade de artifício. É uma despesa que é acomodável para as contas públicas face ao volume de recursos que esta medida precisa", declarou.

Fátima Fonseca sublinhou ainda que se trata de despesa permanente. "O modelo do faseamento garante o volume de aumento da despesa é um volume permanente, porque é necessário incorporar de forma permanente que não estava prevista", esclareceu a secretária de Estado.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do Dinheiro Vivo