Governo acaba com serviço universal de rede fixa e prolonga contrato de cabines

O Governo decidiu acabar com o serviço universal de rede fixa prestado pela NOS até 1 de junho e prolongar o atual contrato das cabines telefónicas com o Meo. O despacho da secretaria de Estado das Comunicações surgiu no mesmo dia em que terminava o contrato do serviço universal dos postos públicos prestado pela Altice.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia