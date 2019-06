Google quer serviço de mensagens para substituir os SMS e destronar o WhatsApp

A Google está a dar os primeiros passos para substituir os SMS por um serviço de mensagens mais avançado. Segundo o site especializado em tecnologia The Verge, a Google vai disponibilizar já no final deste mês o sistema Rich Communications Services (RCS) aos utilizadores de Android em França e no Reino Unido. O objetivo é ir estendendo o serviço a outros países de forma progressiva.

