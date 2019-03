Go Natural duplica supermercados e marca bilhete para Barcelona

A Go Natural tem um plano de expansão vitaminado para este ano: quer duplicar o número de supermercados biológicos na Grande Lisboa e Grande Porto, abrir sete novos restaurantes, um deles no aeroporto de Barcelona. “A aposta passa pelo alargamento da rede de supermercados com restaurante e aberturas de restaurante no canal corporate e ginásios, sempre na zona da Grande Lisboa e Grande Porto”, revela Frederico Paiva, diretor de área de negócio de nutrição saudável da Sonae MC. A cumprir-se o plano, a cadeia fecha o ano com 16 supermercados Go Natural, dez restaurantes e fornecimento de refeições a cinco escolas.

