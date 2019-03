Gestores de 90% do bolo publicitário mundial em Lisboa

A reunião da World Federation of Advertisers ocorre este ano em Lisboa. O encontro marca o regresso da Global Marketer Week à Europa, depois de vários anos de ausência. A última vez que o encontro, da organização que representa 90% do investimento publicitário mundial, aconteceu na Europa foi em 2013.

Local: Convento do Beato

O Convento do Beato vai receber na quinta-feira a Global Marketer Conference, um evento onde os gestores responsáveis por 90% do bolo publicitário mundial se encontram para discutir os temas do setor. Pela primeira vez desde 2013, o evento integrante da Global Marketer Week, organizado pela World Federation of Advertisers, regressa à Europa. Portugal foi o país anfitrião escolhido, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN). Espera-se cerca de 300 representantes internacionais, oriundos de 30 a 40 países. O Dinheiro Vivo é media partner.

