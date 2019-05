Gelpeixe. Empresa familiar na 3ª geração exporta para 20 países

A Gelpeixe iniciou a internacionalização há 15 anos e neste momento exporta para 2o países. Começou por comercializar pescada ultracongelada num pavilhão com pouco mais de 500 metros quadrados, e hoje faz muito mais do que isso, em 10 mil quadrados com capacidade produtiva de 23 toneladas por dia. O portefólio de produtos diversificou-se para incluir salgados, sopas, vegetais e refeições pré-congeladas. Com sede em Loures, onde nasceu pela mão de Francisco Tarré e os filhos, Manuel e Joaquim, o negócio vai já na terceira geração, com Lídia Tarré, filha de Manuel Tarré, presidente da empresa, na administração.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia