Galp reabastece postos e não sobe preços dos combustíveis para a semana

Questionada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da petrolífera Galp revelou esta quinta-feira que “na sequência do acordo para o levantamento da greve do SNMMP, a Galp está a reforçar as suas operações no sentido de assegurar o reabastecimento dos seus postos e regressar à normalidade com a maior brevidade possível.”

