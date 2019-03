Galp envia ajuda para Moçambique

Com negócios em Moçambique há mais de 60 anos, a Galp juntou-se à onda solidária de empresas portuguesas que arrancaram com ações para ajudar as populações moçambicanas vítimas do ciclone Idai. Em articulação com a Cruz Vermelha, a Fundação Galp mobilizou meios para enviar às vítimas do desastre humanitário e está já em vias de fazer chegar comida e bens de primeira necessidade à Beira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia