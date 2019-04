Galp avalia prejuízos avultados no terminal logístico de combustíveis na Beira

Depois do petróleo, no Brasil, Moçambique e as suas gigantescas reservas de gás natural são agora a joia da coroa da petrolífera portuguesa Galp, onde a empresa se encontra presente em todo o território, “fruto de uma história de mais de 60 anos de investimentos em projetos de norte a sul do país”. “No quadro do compromisso crescente com o desenvolvimento do país, a Galp decidiu reforçar as infraestruturas logísticas com a construção, atualmente em curso, de dois parques de armazenagem, um na Matola, perto de Maputo, outro na cidade da Beira”, disse ao Dinheiro Vivo fonte da Galp.

