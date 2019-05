Futurista. “A posse do carro tem tudo para morrer”

É um dos futuristas mais respeitados a nível mundial. O ex-músico alemão, que vive na Suíça, Gerd Leonhard, passa os seus dias a ver as tendências, analisar a realidade e pensar no futuro. Daí saem livros, conferências em áreas diferentes um pouco por todo o mundo e documentários – tem a sua própria empresa para o produzir. Estivemos com ele já em janeiro, numa conferência organizada pela Microsoft, onde falámos, entre outros temas, sobre os malefícios das redes sociais e sobre a falta de conhecimento ‘futurista’ dos governantes.

