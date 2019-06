Fundo de Resolução reclama injeções no Novo Banco ao BES

O Fundo de Resolução não foi um dos credores reconhecidos pela comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES). Ainda assim, reclama a totalidade do capital que já injetou no Novo Banco desde que a instituição foi vendida ao fundo Lone Star, valor que ultrapassa os dois mil milhões de euros, escreve o Jornal de Negócios, esta terça-feira.

