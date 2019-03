Fundo de Resolução pagou juros de 460 milhões ao Estado

Desde que foi criado, em 2014, o Fundo de Resolução pagou cerca de 466 milhões de euros em troca dos empréstimos do Estado, segundo o vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos. O responsável indicou que as contribuições dos bancos totalizam cerca de 1,3 mil milhões de euros.

