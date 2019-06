Fundação Champalimaud vai crescer com novo edifício de 12 mil m2

No início o espaço parecia muito, mas agora já escasseia. A frase dita por Leonor Beleza, em meados do ano passado, já fazia antever que a Fundação Champalimaud queria crescer. O projeto está agora a terminar um período de consulta pública, como noticia esta terça-feira o jornal Público, mas, se tudo correr como o esperado, dentro em breve a Fundação dedicada ao estudo do cancro poderá ganhar um novo edifício.

