Frog partilha 250 trotinetes. Já existem 5500 em Lisboa

Já existem cerca de 5500 trotinetes elétricas partilhadas a circular em Lisboa. Isto é possível porque no início desta semana a Frog tornou-se na nona empresa a disponibilizar este serviço na capital portuguesa. As trotinetes cinzentas deste operador têm ainda um caráter solidário: 1% das receitas será doado a associações com preocupações ambientalistas e com ações com impacto positivo para o meio ambiente.

