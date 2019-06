Fridão pode travar clima de paz entre EDP e governo e acabar em tribunal

Entre abraços e olhares cúmplices, afirmações de concórdia sobre a importância das renováveis para fazer descer a tarifa energética e os planos para cobrir 20% das maiores barragens produtoras de eletricidade com painéis solares fotovoltaicos, apenas o tema da barragem de Fridão fez esmorecer esta segunda-feira os sorrisos do CEO da EDP, António Mexia, e do ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes.

