Fridão faz estalar o verniz entre EDP e governo. Mexia descarta culpa

Quem tomou a decisão de cancelar a construção da barragem do Fridão? Esta quarta-feira, CEO da EDP, António Mexia, foi ao Parlamento a pedido do grupo parlametnar do PSD para explicar a “embrulhada” do processo da barragem do Fridão e mais uma vez apontou o dedo e acusou o governo, descartando toda e qualquer responsabilidade da elétrica na decisão de não avançar com as obras do empreendimento hidroelétrico no Rio Tâmega.

