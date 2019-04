FMI. Défice de 2019 vai ser o triplo do que diz o governo

O défice público de Portugal vai ser o triplo do que prevê o governo. Em vez de 0,2% do produto interno bruto (PIB), o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta 0,6%, revendo assim em alta o valor avançado no final de novembro (de 0,4%, segundo a missão do Fundo que acompanha o país) ou no início de outubro (0,3%, nas perspetivas de outono).

