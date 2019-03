Flash partilha trotinetes em Lisboa prontas para a calçada e com descontos

Um modelo único em Portugal e descontos para quem estacionar no sítio certo. Estas são as diferenças face à concorrência que os alemães da Flash querem mostrar a partir desta terça-feira em Lisboa: é a sétima empresa a partilhar trotinetes elétricas na capital portuguesa e conta já com mais de 200 veículos espalhados pela cidade. Lisboa é um dos primeiros locais a receber a Flash, startup que já conta com 55 milhões de euros de financiamento.

