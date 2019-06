FIPA. “Não deve haver mais impostos especiais de consumo”

Menos impostos especiais de consumo, maior uniformização do IVA face a Espanha são alguns dos desejos da indústria agroalimentar que, esta terça-feira, reúne em Congresso no Convento do Beato, em Lisboa, para discutir o futuro da alimentação, num momento em que o sector fechou um acordo com o Governo para reduzir os níveis de açúcar, sal e gordura em mais de 2 mil produtos até 2023 e aguarda definições da Direção Geral de Saúde sobre que produtos com elevados teores de açúcar, sal e gordura vão ter fortes restrições para comunicar para os mais novos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia