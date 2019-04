Fim de Fridão leva a pedido de embargo de três barragens da Iberdrola no Tâmega

O ponto final colocado pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, no Parlamento, em Lisboa, à construção da polémica barragem do Fridão, no rio Tâmega, causou ondas de choque a mais de 400 quilómetros, na freguesia de Fridão, que faz parte do concelho de Amarante, e arredores.

