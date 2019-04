Fidelidade assina parceria com maior seguradora chinesa

Detida em 85% pelo grupo privado chinês Fosun, que detém múltiplos mega investimentos em Portugal, a Fidelidade é uma das empresas portuguesas com fortes laços com o gigante asiático. Antes mesmo da chegada de Marcelo Rebelo de Sousa à China, Magalhães Correia, presidente da Fidelidade, participou no evento Belt and Road CEO Conference onde assinou um acordo de colaboração com XIE Yiqun, vice-chairman da PICC P&C, uma das maiores seguradoras na China.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia