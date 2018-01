Pub

Antonoaldo Neves, antigo presidente da Azul, vai substituir Fernando Pinto no cargo que este ocupou nos últimos 17 anos

Fernando Pinto, o presidente executivo da TAP nos últimos 17 anos, vai deixar a empresa a 31 de janeiro. A notícia foi confirmada pelo DN, depois de avançada pelo semanário Expresso. Também já está escolhido o próximo presidente executivo da companhia aérea: será Antonoaldo Neves, antigo presidente executivo da brasileira Azul.

Segundo o Expresso, os membros do novo conselho de administração da TAP serão propostos pela Parpública e pelos privados da Atlantic Gateway até ao dia 16 de janeiro e a eleição decorre na assembleia geral a 31 de janeiro. O semanário escreve também que o Estado estará de acordo com as propostas da Atlantic Gateway e que David Pedrosa, filho do acionista Humberto Pedrosa, manterá um lugar na administração da empresa; os chineses do grupo HNA, que é acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da Azul, vão ainda nomear um administrador executivo.

Antonoaldo Neves, 42 anos, está ligado à aviação há vários anos e era atualmente Chief Commercial Officer da TAP. Tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa.

Antes de integrar a Administração da TAP, foi presidente executivo da Azul Linhas Aéreas, companhia que ajudou a consolidar e onde liderou o processo de fusão com a Trip, em 2012, em conjunto com David Neeleman. Foi também responsável pela expansão internacional da Azul, com foco nos Estados Unidos da América, tendo tido ainda um papel preponderante no processo de investimento da HNA, tanto na Azul como na TAP.

Durante vários anos, Antonoaldo Neves integrou a equipa da McKinsey, empresa de que viria a tornar-se sócio global, e onde desenvolveu diversos projetos de aviação e de infraestruturas no setor privado na América Latina. Durante esse período, o Governo Brasileiro, através do Secretariado da Aviação Civil do Brasil, nomeou-o membro do Conselho de Administração da Infraero, a empresa brasileira de aeroportos, ficando responsável pelo planeamento do setor aéreo brasileiro entre 2011 e 2012.

Foi também diretor executivo da construtora brasileira Cyrela, entre 2010 e 2012, e começou a carreira na Odebrecht, como Engenheiro de Montagem de Obras Eletromecânicas. É licenciado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paul e tem um MBA da Darden School of Business da Universidade de Virgínia (EUA) e um Mestrado em Finanças Corporativas da PUC do Rio de Janeiro.

Fernando Pinto comunicou na manhã desta quinta-feira aos funcionários da TAP - num e-mail a que o DN teve acesso - que deixa de ser o CEO da companhia. "A TAP é hoje três vezes maior do que quando eu aqui cheguei e cresceu muito também neste dois anos de privatização. É hoje também uma das maiores empregadoras do país. Saio com a certeza de que a empresa está numa rota de crescimento. O nosso caminho é crescer. E irei acompanhar esse crescimento de perto, uma vez que continuarei ligado à companhia nos próximos dois anos enquanto assessor da TAP. Não é assim, nem jamais será, um adeus. É altura de fazer um balanço e ele é muito positivo", escreveu Fernando Pinto no e-mail.

"Há 17 anos, quando cheguei à TAP, tinha como missão privatizar a empresa. Foi, como todos sabemos, um processo difícil, feito de muitos obstáculos e dificuldades. A TAP era já então uma grande empresa, feita de excelentes profissionais, com uma história consistente, digna de uma Companhia que representa um País. No entanto, enfrentava constrangimentos de ordem financeira que impunham a privatização. E enquanto esse objetivo não se concretizava, a empresa tinha de sobreviver. Esse foi um dos maiores desafios da minha equipa de gestão. Foram 15 anos de sobrevivência".

Sobre o sucessor Antonoaldo Neves, o engenheiro escreve ainda: "Não podia estar mais contente e entusiasmado com esta escolha para assumir os destinos da TAP. É a pessoa certa, e pela qual tenho grande admiração. Aliás, fui eu mesmo quem o convidou para nos ajudar no programa de crescimento que lançámos há dois anos, o que lhe permitiu conhecer detalhadamente a companhia. Estou absolutamente seguro de que com a liderança de Antonoaldo, a TAP continuará neste incrível processo de crescimento. Assim, o meu sentimento hoje é de absoluta realização profissional e pessoal. De missão cumprida. A empresa está no bom caminho e sinto-me plenamente realizado. Cabe agora aos acionistas iniciarem um novo ciclo com a eleição do meu sucessor para o lugar de presidente executivo da TAP, o que deverá acontecer já na próxima Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 31 de Janeiro".

Em dezembro, Fernando Pinto garantia que ainda nada estava decidido sobre a sua continuidade no cargo de presidente executivo da TAP. Num encontro com jornalistas, sublinhou que a decisão seria dos acionistas e que o que viesse a ser definido nessa matéria seria sempre "o melhor para a TAP" e "de comum acordo".

"Eu tenho uma grande vantagem: são 17 anos na TAP, o que é muito bom, mas eu cheguei aqui com uma missão que era privatizar a companhia e isso foi feito há dois anos. Pediram-me para continuar para haver uma estabilização durante o processo de transição da privatização, que é hoje um grande sucesso", afirmou então Fernando Pinto.

Em 25 de novembro, em Macau, o administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse que o acionista Estado "gosta muito" do presidente executivo da transportadora aérea, Fernando Pinto, mas que, reconhecendo-lhe todo o mérito, este responsável sairá da empresa "quando entender".

"O engenheiro Fernando Pinto é uma pessoa que merece toda a nossa admiração e reconhecimento, e a nossa homenagem. Sou um admirador incondicional. O que ele e a equipa dele fizeram pela TAP nestes 17 anos é absolutamente extraordinário: Sem capital, sem fundos próprios e com uma enorme dificuldade, com o lastro de um passivo que vem desde 1998, e conseguir privatizar a companhia", disse então Lacerda Machado.