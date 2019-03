FC Porto vende Eder Militão ao Real Madrid por 50 milhões de euros

Eder Militão está a caminho do Real Madrid. O defesa do FC Porto foi vendido ao clube espanhol por 50 milhões de euros e vai assinar um contrato por seis épocas, até junho de 2025. O jogador brasileiro vai ficar na equipa de Sérgio Conceição até ao final desta época, de acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O clube agora treinado por Zinedine Zidane bateu a cláusula de rescisão do jogador, que era de 50 milhões de euros.

