Famílias em dificuldades para pagar carro, dentista e óculos

É um dado “que assusta”, diz a Deco. Mais de três quartos dos portugueses vivem com dificuldades financeiras e, para esses, há muitos gastos essenciais que se tornaram um esforço. Ter carro, óculos e ir ao dentista, fazer reparações em casa, comprar carne e peixe, ou pagar as faturas da luz, água e gás entram nessa categoria, aponta o primeiro Barómetro sobre a capacidade financeira das famílias portuguesas produzido pela associação de defesa do consumidor.

