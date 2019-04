Facebook perde o azul e ganha privacidade: todas as novidades

A barra azul do site e da aplicação móvel do Facebook vão desaparecer a partir de hoje, quando as novas versões das plataformas começarem a chegar aos computadores e smartphones de milhões de utilizadores em todo o mundo. Mas as mudanças de design da rede social, que inclusive refrescará o logótipo, são a menor das novidades. O que o CEO Mark Zuckerberg anunciou na abertura do evento anual F8, em São José, foi uma completa viragem dos objetivos e missão das redes sociais que fazem parte da empresa.

