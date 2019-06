Exportar com mais valor acrescentado

Os dados do comércio internacional de bens mostram que, no primeiro trimestre, o valor das exportações portuguesas cresceu 4%, face a igual período do ano anterior, bem abaixo do aumento das importações, que ultrapassou os 13%, refletindo-se no agravamento do défice comercial e descida da taxa de cobertura.

