"Exportações vão chegar a 50% do PIB"

"O objetivo de atingirmos, pelo menos, 50% do peso das exportações no PIB até meados da próxima década é alcançável", assegurou o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, esta quinta-feira, na Gala de Entrega dos Prémios Millennium Horizontes. Ainiciativa do Millennium bcp em parceria com o Global Media Group distinguiu empresas que contribuíram para o crescimento e valorização da economia portuguesa.

O governante acrescentou que o país vai terminar o ano "muito perto dos 44 a 45% do peso das exportações no PIB".

As empresas agraciadas no Altice Fórum Braga são bons exemplos para a economia do país. Foram distinguidas a Nautilus (na categoria Inovação PME), Bluephama (Inovação Grande Empresa), EbankIT (Exportação PME), Controlar (Exportação GE), Asfertglobal (Internacionalização PME), Caradonna (Internacionalização GE), Manuel Tavares (microempresa), Indumape (PT2020) e Adclick (Garantia Mútua).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este ano concorreram mais de 800 empresas. "60% das candidaturas vêm de Porto, Braga e Aveiro", destacou o presidente do Millennium bcp, Nuno Amado. O presidente do Global Media Group, Daniel Proença de Carvalho, lembrou que é importante "dar voz a uma realidade empresarial que é positiva, relevante e exemplar".