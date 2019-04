As vendas portuguesas de bens ao exterior aumentaram em fevereiro 4,6%, em termos homólogos, com o crescimento das importações no mês mais curto do ano a abrandar para 12,8%, face aos 15,9% de janeiro, indicam dados do Instituto Nacional de Estatísticas divulgados esta terça-feira.

