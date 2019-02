Excedente orçamental duplica em janeiro: 1542 milhões de euros

O excedente orçamental apurada em contabilidade pública em janeiro mais do que duplicou, tendo atingido 1542 milhões de euros informou na terça-feira o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno. Este valor é mais do dobro do registado há um ano, altura em que as Finanças anunciaram um excedente de quase 775 milhões de euros.

