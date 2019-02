Excedente orçamental duplica em janeiro: 1542 milhões de euros

O excedente orçamental apurada em contabilidade pública em janeiro mais do que duplicou, tendo atingido 1542 milhões de euros informou na terça-feira o gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno. Este valor é mais do dobro do registado há um ano, altura em que as Finanças anunciaram um excedente de quase 775 milhões de euros.

Os dados completos sobre a execução orçamental de janeiro de 2019 são divulgados mais tarde neste mesmo dia, na página da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No entanto, tal como no ano passado, as Finanças fazem uma ressalva. "A execução de janeiro é ainda pouco representativa e encontra-se influenciada por efeitos que afetam a comparabilidade face a 2018".

De acordo com a nota enviada pelo gabinete de Centeno às redações, "a execução orçamental de janeiro em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou um saldo de 1542 milhões de euros, representando uma melhoria de 751 milhões face a 2018".

A receita disparou 10,4% e a despesa caiu 1,9%. "A receita fiscal cresceu 20,3%, influenciada pelo alargamento do prazo de pagamento de impostos, como o ISP e o imposto do tabaco", mas também foi bem ajudada pelo IVA, que aumentou quase 16% face a janeiro do ano passado.

A execução de janeiro "é pouco representativa" porque há "efeitos que afetam a comparabilidade face a 2018", diz o ministério.

Por exemplo, o aumento significativo na receita fiscal reflete "o alargamento a janeiro de 2019 do prazo de pagamento de impostos nas tesourarias de finanças no valor de 263 milhões de euros", medida que empolou a receita do início deste ano por conta de menos receita recebida em 2018.

Apesar disso, estes efeitos que deprimem a receita fiscal de 2018, em contabilidade pública (lógica do dinheiro que efetivamente entra e sai nos cofres públicos), não afetam o défice em contabilidade nacional (lógica do compromisso, a que é seguida por Bruxelas. "A receita destes impostos referente a janeiro é registada, em contas nacionais, em 2018", reitera o ministério.

Do lado da despesa, ela agora cai porque em janeiro de 2018 houve lugar ao "pagamento de juros de swaps no valor de 269 milhões de euros" e "um efeito temporário na despesa com pensões da Caixa Geral de Aposentações", exemplifica a tutela de Centeno.

