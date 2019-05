Excedente orçamental dos municípios cai para metade do esperado em 2018

O saldo orçamental dos municípios foi de 447 milhões de euros em 2018, menos 27 milhões de euros face a 2017 e menos de metade do que estava previsto no Orçamento do Estado do ano passado (OE2018), revelou esta quinta-feira o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

