Evocação ao nazismo sem perdão para pequenos investidores da VW

A expressão “os lucros libertam” pode custar a presidência executiva do grupo Volkswagen a Herbert Diess. Os investidores independentes do gigante automóvel alemão não aceitam o pedido de desculpas apresentado pelo gestor por causa da evocação, mesmo sem intenção, da expressão “o trabalho liberta”, que se encontra escrita nos portões do campo de concentração de Auschwitz.

