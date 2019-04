EUA ameaçam com carga pesada de impostos a produtos europeus

São perto de 10 mil milhões de euros de produtos europeus exportados para os Estados Unidos que podem vir a ser fortemente taxados, indica um comunicado do gabinete do Comércio norte-americano, citado pela Bloomberg. A medida surge em resposta às ajudas que a Airbus, concorrente da Boeing, recebe do bloco comunitário e que, explica a administração de Donald Trump, “repetidamente têm provocado consequências negativas para os Estados Unidos”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia