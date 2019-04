Estrasburgo contra corte para 10% das receitas das alfândegas

Com os 27 a negociarem contas do próximo quadro plurianual, a UE quer mais instrumentos para captar receita. As taxas sobre importações que entram no mercado único valem 16% do orçamento do bloco e a Comissão Europeia quer assegurar uma fatia maior, com mais meio de combate à fraude no IVA das fronteiras e baixando a comparticipação dos Estados-membros nestas receitas de 20% para 10%.

