Estoril Open volta sem plástico, com reflexão e novas ligações

Mais sustentável, mais tecnológico, com maior mobilidade e novas parcerias, o Millennium Estoril Open regressa ao Clube de Ténis do Estoril daqui a um mês. Entre os dias 27 de abril e 5 de maio e já com uma lista de jogadores confirmada que inclui dois portugueses — o vencedor da última edição, o nosso campeão João Sousa, e o número dois nacional, Pedro Sousa –, o maior torneio do país foi hoje apresentado na Nova SBE. E traz novidades. A começar pela pegada.

