Estivadores do porto de Setúbal aprovam novo contrato coletivo de trabalho

​​​​​​Os 56 estivadores que passaram a integrar os operadores do Porto de Setúbal vão passar a ganhar 1400 euros brutos por mês. Esta foi a principal conquista dos estivadores deste porto, que aprovaram esta quinta-feira, em plenário, por unanimidade, o acordo do novo contrato coletivo de trabalho negociado entre o SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística e as entidades patronais.

