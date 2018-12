Estivadores chegam a acordo com operadores portuários

Os estivadores chegaram a acordo com os operadores portuários para a integração de 56 trabalhadores no Porto de Setúbal. O acordo foi aprovado esta sexta-feira de manhã em plenário, adiantou ao Dinheiro Vivo fonte do sindicato dos estivadores SEAL.

As empresas concessionárias dos diferentes terminais do porto de Setúbal diziam-se disponíveis para integrar nos seus quadros de pessoal um total de 56 trabalhadores eventuais, de acordo com a exigência do SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, mas há matérias que estavam a inviabilizar o acordo entre as partes, mesmo nas negociações sob mediação do Ministério do Mar, realizadas na semana passada.

O porto de Setúbal está praticamente parado há um mês devido à recusa dos estivadores eventuais em se apresentarem ao trabalho, em protesto contra a situação de precariedade em que se encontram, alguns há mais de 20 anos. Além disso, desde agosto que os estivadores efetivos estão em greve às horas extraordinárias.

Esta paragem tem causado cada vez mais problemas às empresas da região, como a Autoeuropa. A fábrica de Palmela colocou na quinta-feira os trabalhadores sob aviso para uma possível paragem de produção porque tem cerca de 22 mil automóveis à espera de serem enviados para a Alemanha. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, fala aos jornalistas pelas 11h30, numa conferência de imprensa com estivadores e a operadora do Porto de Setúbal, a Operestiva.

