O MSN MONEY compilou uma lista com os 30 países onde os salários são mais elevados, na classe média e alta. O IMD World Talent Raking 2017 apresentou uma classificação onde estão integrados todos os países que fazem parte do Anuário de Competitividade Mundial do IMD, que conta com 67 nações.

