Victor Li foi raptado por uma tríade aos 32 anos, deu uma única entrevista na vida, e aguardou mais de três décadas na linha de sucessão.

Victor Li Tzar Kuoi é o novo homem forte da economia de Hong Kong. Tem 54 anos e, a partir de maio, herda o império do pai, Li Ka Shing, que vai reformar-se e passar a consultor dos negócios que construiu. Nos últimos três anos, dirigiu o processo de reestruturação do grupo CK Hutchison, que o fez chegar a mais geografias - inclusivamente, a Portugal, com o investimento em 31 parques eólicos.

