A marca chinesa Great Wall, observando o grande sucesso dos veículos elétricos no mercado local, apresentou o Ora E1, um modelo 100% elétrico de pequenas dimensões que já se encontra à venda nalguns países da Ásia, com um preço de referência abaixo dos 8000 euros, o que o converte, dessa forma, no elétrico mais acessível do mundo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia