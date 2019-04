Estará a HBO Europa à venda? Financial Times avança que sim

A AT&T poderá estar a pensar vender o braço europeu da HBO, para colmatar uma dívida de 170 mil milhões de dólares (150,74 mil milhões de euros, à taxa de conversão atual), avança esta manhã o Financial Times, citando várias fontes próximas à empresa. O jornal indica que a alegada venda estará já a ser discutida desde novembro do ano passado e que a decisão só ainda não veio a público para não afetar o negócio. A cadeia Sky, da Comcast, é apresentada como um possível comprador, uma vez que a rede já é a distribuidora dos conteúdos HBO no Reino Unido, Alemanha e Itália.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia