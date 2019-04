Estado de crise energética. ENSE coloca Portugal no nível de risco laranja

De acordo com a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), Portugal encontra-se neste momento num nível de risco laranja (ou alto), o segundo mais elevado da escala, com a “existência de efeitos negativos no sector e outros interdependentes resultantes de uma situação anómala. O impacto ainda não é crítico, mas pode atingir essa situação se não forem tomadas medidas de mitigação do problema. Deverá existir uma monitorização contínua da situação e serem preparadas medidas cautelares para eventual ativação de urgência”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia